Les consultations entre le président de l’Etat et les délégations de chaque parti représenté à la Knesset débuteront lundi. C’est à l’issue de cette série protocolaire que Reouven Rivlin désignera celui qui aura 28 jours pour former un gouvernement. A ce propos, Harel Touby, directeur-général du cabinet présidentiel a déclaré: “Il n’existe aucun principe que oblige le président de désigner celui qui a le plus de députés qui le recommandent ou le chef du parti le plus important. Le président désignera celui qui aura le plus de chances de former un gouvernement, même s’il a moins de députés qui le recommandent”.

Photo Mark Neyman / GPO