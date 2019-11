LES POUR:

Binyamin Netanyahou: « L’Administration américaine a officiellement réfuté l’affirmation mensongère selon laquelle la présence juive en Judée-Samarie serait contraire au droit international. Les Etats-Unis viennent d’entamer un tournant politique important qui répare un préjudice historique. Cette annonce montre que le peuple juif n’est pas un étranger en Judée et en Samarie. Notre droit sur ces territoires provient avant tout du lien historique pluri-millénaire de notre peuple avec sa terre(…) La légalité des localités juives sur ces territoires relève des tribunaux israéliens et non de tribunaux internationaux partiaux(…)Israël est prêt à négocier avec l’Autorité Palestinienne tout en préservant les localités juives présentes. Nous remercions le président Trump, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et l’Administration américaine pour leur engagement solide en faveur de la vérité et de la justice. Nous appelons d’autres pays à en faire de même et de favoriser la paix en suivant l’exemple américain ».

Yuli Edelstein – Président de la Knesset: « L’annonce américaine est une victoire israélienne manifeste, surtout après la décision scandaleuse de la Cour de justice européenne sur le marquage des produits de Judée-Samarie. Il s’agit d’un acte de justice historique et moral de première importance, qui va renforcer notre Etat. Je remercie le président Trump pour cette nouvelle décision courageuse. La prochaine étape doit être l’extension de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie ».

Israël Katz – ministre des Affaires étrangères: « Il n’y a aucun moyen de remettre en cause le droit du peuple juif sur Erets Israël. Cette annonce est une réponse cinglante à la Cour de justice de l’Union européenne qui appelle au boycott des produits de Judée-Samarie ».

Tsipi Hotovely – vice-ministre des Affaires étrangères: « Merci à nos amis américains qui ont choisi de se ranger du côté de la vérité historique ET juridique en opérant un tournant majeur dans la politique concernant les localités juives. Le ministère israélien des Affaires étrangères lutte constamment en faveur du droit naturel des Juifs sur leur terre ancestrale(…)Après des années de propagande mensongère palestinienne sur une soi-disant ‘occupation’, vient maintenant une reconnaissance de la légalité de la présence de ces localités juives selon le droit international ».

Guidon Saar – député Likoud: « C’est une décision historique! Le peuple juif a un droit naturel à vivre sans sa patrie historique et de s’y développer. Cette reconnaissance de ce droit répare un préjudice et constitue un important précédent politique pour l’èavenir ».

Benny Gantz- président de Bleu-Blanc: « Cette décision démontre une nouvelle fois le soutien solide de l’Administration américaine à Israël et son engagement envers sa sécurité et l’avenir de tout le Moyen-Orient. L’avenir des localités juives et de leurs habitants devra être fixé par des accords qui garantiront la sécurité et favoriseront la paix. Ces accords serviront les intérêts deux parties et correspondront aux réalités sur le terrain ».

Moshé Yaalon – député Bleu-Blanc: « Il s’agit d’une annonce qui fait oeuvre d’éclaircissement historique. Il est bon que ce qui a toujours été évident pour nous obtienne aujourd’hui une telle validation. Un peuple ne peut pas être ‘occupant’ dans son propre pays ».

Amir Ohana – ministre de la Justice: « Il s’agit d’une excellente nouvelle qui symbolise le lien entre le peuple juif et Erets Israël et traduit les liens profonds entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président Donald Trump. Cette décision aidera sans aucun doute Israël dans son combat juridique international sur nos droits sur cette terre et elle se rajoute à toutes les autres décisions courageuses prises par l’Administration Trump ».

Ofir Akounis – ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace: « Il s’agit d’un nouveau pas important dans le reconnaissance internationale du droit des Juifs sur Erets Israël dans son intégralité sans faire de distinctions. Aucune loi internationale ne pourra remettre en question nos droits élémentaires et il est bon que ce droit ait été reconnu par les Etats-Unis.

Ayelet Shaked – présidente de la Nouvelle Droite: « Il s’agit d’une importante décision. Mieux vaut tard que jamais. Le repeuplement juif en Judée-Samarie ne contrevient pas au droit international et il est bon que la première puissance mondiale dise la vérité et répare un préjudice datant de longues années ».

Betzalel Smotritch – ministre des Transports: « Je remercie le président américain Donald Trump pour sa décision juste qui reconnaît la légalité de l’entreprise de repeuplement juif en Judée-Samarie, question que j’avais évoquée il y a quelques jours encore lors de mon entrevue avec des diplomates de l’ambassade américaine à Jérusalem. Cette décision est aussi une réponse adaptée à la décision hypocrite de la Cour de justice européenne »

Conseil des localités juives de Judée-Samarie: « Nous nous réjouissons de cette reconnaissance par l’Administration Trump qui a révélé la vérité concernant le statut des localités juives de Judée, Samarie et de la vallée du Jourdain. Cela fait plus de 50 ans que nous affirmons le droit historique et juridique d’Israël sur ces régions et il est temps que le monde comprenne qu’elles nous appartiennent. La Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain font partie intégrante de l’Etat d’Israël. Après cette annonce, nous devons avancer vers l’étape suivante, l’extension de notre souveraineté israélienne sur les habitants de ces localités ».

Israël Gantz – président du conseil régional de Binyamin: « Il s’agit d’un pas énorme vers la souveraineté. Nous félicitons les Etats-Unis pour cette décision qui reconnaît le droit du peuple juif à s’installer, planter et construire partout en Judée-Samarie ».

LES CONTRE:

Nabil Abu Rodeineh – porte-parole de l’AP: « Cette décision est nulle et non avenue, elle est outrageante et contraire au droit international (sic). L’Administration américaine n’est pas habilitée à annuler des décisions juridiques internationales et elle n’a aucun droit à légitimer les colonies israéliennes ».

Hazzam Qassem – porte-parole du Hamas: « Les propos du secrétaire d’Etat Mike Pompeo constituent une violation flagrante de tous les principes du droit international et humanitaire (sic). Ces déclarations démontrent une nouvelle fois que l’Administration américaine est complice de l’agression contre notre peuple et ses droits. Les localités juives sont un crime de guerre car l’occupant à chassé les véritables propriétaires palestiniens, ont volé leurs terres, ont construit des colonies par la force et y ont installé des habitants ».

Saeb Erekat – haut responsable de l’OLP: « Il s’agit sans aucun doute d’une déclaration dangereuse et irresponsable qui aura des conséquences fâcheuses ».

Ayman Safadi – ministre jordanien des Affaires étrangères: « Cette décision aura des conséquences dangereuses. Les colonies juives en Palestine occupée constituent une violation du droit international et cette décision sabote toute chance de solution de deux Etats ».

Federica Mogherini – vice-présidente de l’Union européenne: « La position de l’Union européenne sur la questions des implantations juives ne sera modifiée quant à leur illégalité en vertu du droit international. L’Union européenne appelle Israël à s’abstenir de toute activité dans ces implantations selon ses obligations en tant que puissance occupante »- (!!)

Nitzan Horovitz – Meretz/Camp Démocratique: « Il s’agit d’une décision erronée et dommageable. Ces implantations juives sont un obstacle à la paix. Les Etats-Unis auraient dû au contraire appeler à l’arrêt de la construction dans ces régions et exiger la relance immédiate du processus de paix. Il n’y a pas d’autre solution que celle de deux Etats ».

Itszik Schmuli – Parti travailliste/Gesher: « Les Etats-Unis sont certes nos plus grands alliés mais cette décision est totalement contraire à nos intérêts nationaux et sécuritaires. La légalisation des implantations juives amènera ensuite à l’exzension de la souveraineté avec à la clé la perte de la majorité juive et du caractère démocratique, ce qui serait une catastrophe ».

Shalom Akhshav: « Aucune déclaration ne changera le fait que les implantations juives ont été établies dans des territoires occupés en violation du droit international, et constituent un obstacle majeur à la paix. Donald Trump était te restera un médiateur malhonnête qui sert les intérêts de la droite nationaliste sur le compte de la majorité modérée de la population israélienne ».

B’Tselem: « La prise de position aberrante de l’Administration Trump ne constitue pas uniquement un feu vert pour l’entreprise illégale des implantations juives mais aussi pour la violation des droits de l’homme à travers le monde en effaçant ainsi le droit international. Ce faisant, l’Administration Trump fait revenir le monde soixante-dix ans en arrière, aux jours qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le monde découvrait ce qui pouvait arriver en l’absence de protection de l’individu