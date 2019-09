Après l’annonce du Premier ministre sur ses intentions quant à la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte, cinq pays d’Europe occidentale ont publié un communiqué commun exprimant leur “grande préoccupation”. Il s’agit bien-sûr de la France, mais aussi de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Italie.

Le communiqué a été publié jeudi soir par le Quai d’Orsay ce qui montre qui a pris l’initiative de ce communiqué qui rajoute: “Ces annonces, si elles étaient mises en oeuvre, constitueraient une violation grave du droit international”.

Argument ressassé depuis des lustres et qui est totalement faux. L’ancien président de la Cour suprême Meïr Shamgar avait expliqué en son temps que la IVe Convention de Genève stipulait expressément que pour définir une “occupation” il fallait pour cela qu’un État souverain ait été expulsé lors d’une guerre et que cet Etat devait être légitime. Or, la Judée-Samarie et la partie orientale de Jérusalem n’ont jamais constitué un Etat indépendant si ce n’est à l’époque biblique, et leur occupation par la Jordanie entre 1949 et 1967 était quant à elle totalement illégale et non reconnue par la communauté internationale. L’argument “juridique” brandi par tous les partisans d’un retrait israélien des ces territoires est en fait une prise de position politique sans plus.

Le communiqué de ces cinq pays européens termine par la ritournelle habituelle et creuse: “Nos pays continueront d’appeler toutes les parties à s’abstenir de toutes mesure contraire au droit international et qui mettrait en danger la viabilité de la solution de deux Etats sur les lignes de 1967, et rendrait une paix juste et durable plus difficile”.

Photo Serge Attal / Flash 90