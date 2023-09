Suite aux propos antisémites et négationnistes prononcés par Abou Mazen lors de l’assemblée générale du Fatah, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de lui retirer la Médaille de la Ville de Paris qu’elle lui avait attribuée en 2015.

Dans une lettre que la maire a envoyée hier (jeudi) au Président de l’Autorité palestinienne, elle écrit:

”Monsieur le Président de l’Autorité palesitnienne,

A l’occasion d’une expression publique, vous avez récemment justifié l’extermination des Juifs d’Europe durant la Seconde guerre mondiale, avec une volonté manifeste de nier le génocide dont les populations juives d’Europe ont été victimes de la part du régime nazi et de ses alliés.

Je condamne avec la plus grande fermeté vos propos, aucune cause ne peut justifier le révisionnisme et le négationnisme. Comme vous le savez, la Shoah fait partie de l’histoire de Paris. Dans notre ville, durant la Seconde guerre mondiale, des dizaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes de confession juive ont été raflés, déportés puis exterminés dans les camps de la mort.

Le 21 septembre 2015, je vous ai reçu à l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de mon exécutif et des présidents des groupes politiques du Conseil de Paris. A cette occasion, je vous ai décerné la médaille Grand Vermeil de Paris qui constitue la plus haute distinction de la Ville.

Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah, vous ne pouvez donc plus vous prévaloir de cette distinction.

Comme vous le savez, Paris est partenaire des villes de Bethléem, Jéricho et Jénine. Cette coopération se poursuivra comme toutes les actions qui contribuent au processus de paix au Proche-Orient. Je continue, à travers l’action internationale que mène la Ville de Paris à promouvoir les valeurs de paix et d’humanisme”.

Le député des Français de l’étranger, Meyer Habib, s’est félicité de cette décision qu’il réclame depuis le premier jour où cette distinction prestigieuse a été accordée à Abou Mazen: ”Victoire ! Enfin ! Comme je le demande depuis 2015, et encore ce matin, la maire de Paris retire la médaille de la ville de Paris à l’antisémite Mahmoud Abbas. Bravo Anne ! Tu as fait le meilleur choix possible, tu as pris tes responsabilités ! Paris doit rester un phare de la lutte contre l’antisémitisme dans le monde et son nouveau visage l’antisionisme. L’autorité palestinienne par son Président Mahmoud Abbas est disqualifiée et caduque !! Je demande maintenant, en tant que député des Français d’Israel, au Président de la République Emmanuel Macron de couper toute relation avec cet antijuif serial négationniste.