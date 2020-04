La communauté juive de Gateshead en Angleterre est sous le choc : deux mois après le décès du grand décisionnaire de la communauté, l’un des plus grands d’Europe, rav Pessah Eliyahou Falk z.l., c’est le chef de la communauté rav Yaakov Kaufmann z.l qui est décédé mardi des suites du Corona. Il avait 71 ans.

Le rav Kaufmann avait été contaminé en dansant avec l’un des participants au repas de Pourim qu’il avait invités à son domicile. Vendredi dernier son état s’était brusquement détérioré et il avait été transporté d’urgence dans un hôpital de Londres où il a succombé mardi.

La maison du rav Kaufmann z.l. était connue pour être ouverte à tout un chacun et son épouse est surnommée la « Tsadeket de Gatesehad ». Il y a huit ans il avait perdu ses parents à une semaine d’intervalle. Le rav Kaufman z.l. s’était rapproché de la cour hassidique Toledot Avraham Itshak et il avait l’habitude depuis un certain nombre d’années de passer les fêtes de Tichri à Jérusalem chez l’admor de cette hassidout.

Photo libre de droits