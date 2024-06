Dans le monde entier circulent des images des bâtiments en ruine dans la Bande de Gaza après les attaques de l’armée israélienne.

Selon les médias étrangers, 70% des habitations de la Bande de Gaza ont été détruites par Tsahal depuis le 7 octobre.

Un rapport de l’ONU fait lui état d’une destruction à 50%.

Tsahal a publié ses propres chiffres de l’ampleur des dégâts en prenant en compte la période du 7 octobre au 21 mai. L’armée israélienne affirme que 36% des habitations ont été détruites, un chiffre donc largement inférieur aux estimations des médias et de l’ONU.

En chiffres absolus, ce sont 35952 structures permanentes que Tsahal a détruites dans la bande de Gaza, et 84276 structures temporaires qui ont été détruites, selon les données de l’armée – suite à la cartographie numérique aérienne réalisée par le réseau 9900 des renseignements militaires à Gaza. Au cours de l’année précédant le déclenchement de la guerre – à la veille de la guerre, il y avait 453188 bâtiments dans la bande de Gaza, dont 235427 sont temporaires et le reste sont des bâtiments permanents, comprenant des maisons, des immeubles résidentiels et des bâtiments gouvernementaux et commerciaux.

Contrairement au rapport de l’ONU et aux enquêtes journalistiques étrangères, les données de Tsahal sont basées sur une collecte visuelle presque quotidienne, dédiée à cet effet et réalisée par des drones avancés et une documentation technologique étroite et sophistiquée en 3D et pas uniquement par des images satellites.

Les chiffres de Tsahal sont plus proches de la réalité, et ils peuvent également être présentés aux tribunaux internationaux et aux commissions d’enquête étrangères qui enquêteront sur Tsahal et l’État d’Israël à la fin des hostilités, étape au cours de laquelle les organismes d’enquête étrangers des organisations internationales seront également autorisés à entrer dans la bande de Gaza.