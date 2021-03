Le général (rés.) Amos Yadlin, ancien commandant des Renseignement militaires Tsahal (Aman) et actuel directeur de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) a exprimé son inquiétude après la signature d’un accord de coopération entre la Chine et l’Iran et notamment dans le domaine des renseignements : « L’article le plus inquiétant de cet accord concerne les activités conjointes dans le développement, la recherche et la coopération dans le domaine des renseignements. Sur cette question, la Chine a atteint un niveau inégalé jusqu’à ce jour (…) Sur le principe, la Chine est opposée à une bombe atomique iranienne, mais elle ne fait rien pour l’arrêter. L’Iran a besoin du soutien de la Chine car elle fait barrage aux initiatives et pressions américaines ».

Amos Yadlin conclut avec cette phrase lourde de sens : « Les chinois ont compris que l’Administration Biden ce n’est pas l’Administration Trump et qu’ils peuvent être désormais bien plus agressifs ».

Photo Flash 90