L’ONG Amnesty International a publié un rapport accablant – quoique prévisible – sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran. Le régime des ayatollahs n’est pas seulement le pourvoyeur n°1 du terrorisme international, il impose aussi la terreur au sein de sa population avec des méthodes les plus horribles contre quiconque ose exprimer des idées opposées au pouvoir.

Les pendaisons d’opposants, d’homosexuels, d’espions ou de délinquants de toutes sortes ne sont que la partie émergée de l’iceberg de la violence de ce régime. Le rapport cite en détails les méthodes employées par les services de l’Etat – essentiellement les Basij – pour mater toute opposition ou critique envers le pouvoir, pour imposer la crainte, humilier voire soutirer des aveux.

La liste fait frémir : coups de poings dans la figure, coups de pieds, coups assénés avec des barres de fer, des couteaux ou des chaînes, pendaisons par les pieds durant des heures, arrachages d’ongles des mains et des pieds, viols, mises en positions insupportables durant des heures, privations de nourriture et d’eau, privation de soins médicaux après les blessures dues aux tortures, arrosage avec de l’eau glacée sur tour le corps, placements sous températures très basse ou très élevées, diffusion de lumière intense ou de bruits insupportables, secousses électriques, empoisonnements, maintient de la tête sous l’eau jusqu’à la limite de l’étouffement etc.

Lors du dernier mouvement de protestation dans le pays, au mois de novembre 2019, plus de 1500 personnes ont été tuées des deux côtés et un nombre incalculable de citoyens a été envoyé en prison où les attend un sort peu enviable.

Tout cela uniquement pour mater l’opposition politique à ce régime moyenâgeux. Cela vaut bien un « dialogue constructif » à la française avec les dirigeants iraniens….

Photo Illustration