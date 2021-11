Le journaliste Amit Segal, de la chaîne Hadashot 12, a évoqué la visite du président de l’Etat Itshak Herzog au Caveau des Patriarches et l’allumage de la première bougie de ‘Hanoucca auquel il a procédé, bravant les critiques et condamnations en provenance de l’extrême gauche, des députés arabes, de l’Autorité Palestinienne et le Hamas. Usant de son humour caustique et notant le paradoxe, le journaliste a loué le président de l’Etat pour son geste courageux mais a rajouté : « Est-ce qu’à un moment donné le Premier ministre Naftali Benett aura l’intention de traverser la Ligne verte ? » En effet, depuis qu’il occupe le poste de Premier ministre, Naftali Benett n’a plus mis les pieds en Judée-Samarie…

Photo Flash 90