Avec son humour « pince-sans rire » et mordant qui lui est coutumier, le journaliste Amit Segal révèle dans sa tribune hebdomadaire dans Yediot Aharonot qui est aujourd’hui l’ennemi le plus féroce du Premier ministre Naftali Benett. Après trois mois de fonctionnement du gouvernement Benett, le commentateur estime que ce n’est plus Binyamin Netanyahou qui est le plus grand ennemi de Naftali Benett et de son gouvernement mais…les archives ! Il explique : « Il n’y a pas une seule chose que les membres de ce gouvernement appliquent de ce qu’ils avaient crié depuis les tribunes lorsqu’ils avait le rôle de ‘donneurs de conseils ». Le journaliste égratigne : « La mission impossible repose aujourd’hui sur les épaules de ceux qui criaient depuis les bancs de l’opposition et qui estiment aujourd’hui que leur présence n’est pas nécessaire lors des débats sur le Corona ».

Les multiples archives vidéo de Naftali Benett, avec promesses, engagements et conseil sur la manière de gérer le Corona ne sont pas trop en sa faveur aujourd’hui…

Amit Segal estime que Naftali Benett n’est plus aussi « heureux et satisfait » qui disait l’être il y a encore quelques semaines et il va jusqu’à penser que le Corona pourrait provoquer la chute du gouvernement : « La frustration de la population combinée avec un puits économique, l’arrêt des congés sans solde et l’effondrement de certaines branches professionnelles pourraient ébranler cette coalition fragile qui n’a que quelques mois d’existence ».

Photo Flash 90