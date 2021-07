Le journaliste Amit Segal (Hadashot 12) a commenté la défaite de la coalition dans le vote sur la loi de citoyenneté : « Cette nuit, ce sont en fait trois événements dramatiques qui se sont déroulés à la Knesset et qui influeront sur le comportement futur du gouvernement : 1) Yamina n’est pas arrivé à ‘discipliner’ ses rangs puisqu’au moment le plus crucial, Amihaï Shikli s’est rangé aux côtés du Likoud. 2. Mansour Abbas n’est pas maître de son parti non plus, parce que deux sur quatre députés, deux se sont abstenus et 3. La Knesset la plus à droite n’arrive pas à faire adopter une législation sioniste, à cause de la configuration politique actuelle. »

Photo Flash 90