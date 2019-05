Ce samedi 25 mai, le chanteur donnait un concert surprise à Aubagne pour la fête des mères. L’interprète de « On Dirait » chantait devant un public conquis quand, à la dernière minute, il a fait une grave chute à l’arrière de la scène……Détails…….



D’après le journal La Provence, Amir a subi de multiples fractures et perdu connaissance.

Il s’est montré incapable de répondre aux questions des secouristes, selon plusieurs témoins. L’artiste franco-israélien a été transporté vers l’hôpital le plus proche.

Dimanche matin, le maire d’Aubagne a donné des nouvelles rassurantes du chanteur sur Facebook : « Amir vient de quitter Aubagne après avoir offert un magnifique concert surprise aux Aubagnais. Il va bien.

Nous lui souhaitons le meilleur pour les jours à venir et le remercions chaleureusement pour son talent et sa gentillesse ».

