Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le nouveau ministre de l’Economie Amir Peretz a déclaré mercredi matin qu’il est opposé à l’extension unilatérale de la loi israélienne à la vallée du Jourdain et aux localités juives de Judée-Samarie. Sur le plan de l’arithmétique politique cela ne changera pas grand chose si une telle loi est déposée un jour devant la Knesset, mais l’argument qu’il apporte est pathétique: « Israël doit être attentif à ce qui se passe dans la région et dans l’Autorité Palestinienne ». Si ses ancêtres travaillistes qui fondèrent l’Etat d’Israël avaient été « attentifs » à ce que pensaient les Etats arabes de la région, l’Etat d’Israël n’aurait jamais vu le jour. Faire dépendre l’avenir d’Israël de « ce que vont dire les autres » est aux antipodes du sionisme et de la prise en main de son destin par le peuple juif sur sa terre.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90