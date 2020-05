Le nouveau ministre de l’Economie Amir Peretz ne cache pas sa satisfaction de voir le parti Yamina siéger dans l’opposition. Et il l’a exprimé lors de la cérémonie de passation de pouvoirs dans les locaux du ministère. Il s’est dit heureux du fait que les fervents partisans de l’économie libérale soient en-dehors du gouvernement: « Le nouveau gouvernement est un gouvernement paritaire équilibré, tant sur le plan politique qu’économique. L’influence de ceux qui prônent des idées économiques extrémistes qui ont mené à un capitalisme sauvage lors des derniers gouvernements sera plus faible dans ce gouvernement. Cela nous permettra de mettre en oeuvre notre vision d’une économie plus humaine… »

Amir Peretz a sans doute oublié que ce n’est pas l’économie socialiste qu’il soutient qui a propulsé Israël parmi les pays les plus puissants du monde en dix ans.

Le député Matan Kahana (Yamina) a vertement répondu au nouveau ministre: « Le socialisme sauvage qui consiste à distribuer des fonds publics à des groupes de pressions syndicaux comme à l’époque du Mapaï revient au-devant de la scène. C’est un jour triste pour l’économie israélienne ».

Le député Dr. Shlomo Karaï (Likoud) a également voulu réagir: « ‘L’économie ‘humaine’ dont parle le nouveau ministre et qu’il veut appliquer n’est autre qu’une multiplication des mesures régulatoires, des limitations et un étranglement de l’économie. Il s’agit d’un modèle économique qui mène à l’échec sous couvert d’intentions humanistes. Un loup habillé d’une peau d’agneau. Mais il y a assez de gens dans la coalition qui barreront la route à ses intentions s’il veut les mettre à exécution afin d’empêcher un marché monopolistique et privé de liberté ».

Photo Moshé Shaï / Flash 90