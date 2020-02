Le président du bloc Avoda-Gesher-Meretz n’a pas caché son mécontentement après la demande qui lui a été faite par Bleu-Blanc: retirer la photo de Benny Gantz qui accompagne celle d’Amir Peretz dans la campagne d’affichage du groupe de gauche.

Lors d’une conférence de presse des présidents des trois partis, Amir Peretz a déclaré: « De manière consternante, Bleu-Blanc a choisi de se tourner précisément contre son seul vrai allié! Nous continuerons toutefois à soutenir Benny Gantz et visons pour un nouveau gouvernement sous sa direction. Nous sommes déterminés à amener l’alternance lors de ces élections, et notre détermination est encore plus grande que l’énergie inutile que met Bleu-Blanc à propos d’affiches électorales ».

L’intention de Bleu-Blanc est claire: la photo de Benny Gantz aux côtés de celle d’Amir Peretz n’est pas de nature à convaincre des électeurs de centre-droit de voter pour ce parti qui évite à tout prix de « gauchiser » son image.

Photo Flash 90