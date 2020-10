Le Parti travailliste étant voué à disparaître de la scène politique si l’on croit les sondages successifs depuis des mois, son président Amir Peretz se cherche donc de nouvelles opportunités politiques. Lors d’une interview, il n’a pas démenti agir en coulisses pour se frayer une chemin vers la présidence de l’Etat : « Je pense en effet que la fonction de présidence de l’Etat est l’une des plus importantes à l’époque actuelle qui est caractérisée par les divisions sociales et ethniques ainsi qu’entre Juifs et Arabes. C’est une période où la question de l’unité du peuple est l’une des plus urgentes pour l’avenir de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique. Je pense que ma contribution pourrait être très significative ». Amir Peretz a ensuite confirmé que lorsqu’on lui pose la question de sa candidature il répond franchement par la positive et rajoute qu’il est à même d’unir la population d’Israël.

Depuis une modification en 1998 de la Loi fondamentale sur la présidence de l’Etat, le mandat du président est passé de quatre à sept ans. L’actuel président Reouven Rivline est entré en fonction le 28 juillet 2014 et terminera donc son mandat au cours de l’année 2021.

Photo Moshé Shaï / Flash 90