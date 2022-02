Amir Ohana défie Yaïr Lapid

Une violente « passe d’armes » a eu lieu lundi après-midi entre le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et l’ancien ministre Amir Ohana.

Lors de la séance hebdomadaire du parti Yesh Atid, Yaïr Lapid a évoqué l’affaire « Pegasus » et a appelé à l’ouverture sans délai d’une enquête approfondie pour retrouver les responsables, rajoutant que le premier suspect d’entre tous devrait être Amir Ohana, qui a été ministre de la Sécurité intérieure et ministre de la Justice sous les gouvernements Netanyahou.

Piqué au vif, Amir Ohana a réagi de manière cinglante : « Misérable épouvantail ! Je n’aurais aucun problème à être le premier interrogé parce que je n’ai rien à cacher. Vous ne me croyez-pas ? Je vous défie de venir avec moi pour une séance au détecteur de mensonges ! Moi, pour l’affaire NSO et vous, pour les pages de votre agenda que vous avez arrachées et où étaient consignées vos rencontres de corruption avec Noni Moses, afin que leur contenu ne soit pas révélé. Alors, vous acceptez le deal ? »

