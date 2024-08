Le chanteur Amir Benayoun et la chorale de l’armée de l’air ont sorti une version émouvante de la chanson ”Nitsa’ht Iti Hakol” (Tu as tout gagné avec moi) en hommage aux pilotes, aux mécaniciens et à leurs familles.

”Merci aux familles de nos soldats grâce auxquelles nous pouvons tout gagner”.