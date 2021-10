Le député Am’haï Shikli évoqué la situation délétère qui règne dans le Néguev et les multiples formes de violence d’une frange croissante de la population bédouine. Il a dénoncent la légéreté des peines prononcées par les juges qui ont peur des menaces et des réactions mais il pointe aussi du doigt un mal endémique et plus profond qui ne touche pas seulement la société israélienne : les idées dites « progressistes » chez un certain de nombre des juges, qui répartissent le monde en « oppresseurs » et « opprimés » avec pour corollaire une déresponsabilisation de ceux qui sont classé parmi les seconds et une indulgence envers leurs actions.

Sur le plan des menaces, certains juges « prennent les devants » en prononçant des peines légères afin de « calmer le terrain », d’autres craignent des vendettas contre eux ou leur famille de la part du clan auquel appartient un condamné.

Le député propose des peines planchers pour toute une série d’infractions ou de délits afin que les juges ne puissent être accusés de sanctions arbitraires. Pour la détention illégale d’armes il propose une peine minimale d’un an de prison alors qu’à l’heue actuelle ce sont des peines avec sursis ou de travaux d’intérêt général qui sont prononcées. Ami’haï Shikli appelle à un dispositif juridique beaucoup plus sévère, estimant que les violences arabes dans les villes mixtes vont reprendre, y copmpris avec des armes à feu.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90