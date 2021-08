Le député Amihaï Shikli, qui est toujours membre de Yamina, s’est livré à une attaque en règle contre le gouvernement et tout particulièrement contre le Premier ministre Naftali Benett.

Evoquant la politique face à la situation dans le sud du pays le député a déclaré : « Nous sommes en présence d’un grave problème d’action, de gestion et de leadership. Nous voyons sous nos yeux la situation sécuritaire se dégrader, particulièrement dans le sud du pays. Nous nous dirigeons vers une situation qui n’est pas bonne du tout, compte tenu du fait que nous sommes sortis d’une opération d’envergure il y a à peine deux mois et que nous avons maintenant un gouvernement qui a choisi de ne pas réagir face à de graves incidents. Tout cela est très mauvais ».

Concernant le Corona, le député dresse un constat amer : « L’Etat d’Israël est passé de la 1ère division à la division la plus inférieure ». Un comble lorsque l’on se souvient des vociférations de Naftali Benett lorsqu’il était dans l’opposition, sa promesse de « vaincre le Corona en quelques semaines » et la fin de son livre qu’il conclut par « Vaincre le Corona ? Facile! »

Mais l’attaque la plus dure a été lancée contre le Premier ministre lui-même : « Benett a pris une décision terrible en voulant s’asseoir sur le siège de Premier ministre. Il n’a pas les capacités de lancer des initiatives réelles. Les ministres des Finances et des Affaires étrangères sont plus forts que lui, et même Mansour Abbas est plus fort que lui. Il lui disloque son gouvernement. Il (Benett) est entré dans une configuration qui ne lui permet pas de manoeuvrer. Il est possible également qu’il ait du mal à gérer à cause des pressions qu’il subit »…

