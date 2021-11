Au parti Yamina, la décision a pratiquement été prise : le député Amihaï Shikli sera déclaré « député dissident » pour avoir voté contre la coalition à de nombreuses reprises et surtout contre le budget. Ce statut est lourd de conséquences puisqu’un député dissident n’a pas le droit de se présenter aux prochaines élections dans le cadre d’un parti existant. Ses seules options sont de se présenter seul ou de créer un nouveau parti, ce qui réduit ses chances de revenir à la Knesset.

L’intéressé a réagi à cette éventualité de plus en plus probable et a déclaré qu’il n’a pas été officiellement mis au courant mais qu’il combattra cette mesure. Amih’aï Shikli a rappelé qu’il était entré en politique et à la Knesset non pas pour le principe d’y siéger mais pour appliquer les principes au nom desquels il y avait été envoyé par les électeurs. « Nous devons être fidèles à ce que nous avons promis avec tant de force et de conviction à tant d’occasions. Agir autrement c’est mentir », a dit le député, qui a rajouté : « Le peuple n’est pas stupide et il comprend très bien qui sont les réels dissidents et qui a trompé ses électeurs en violant une à une toutes les promesses ».

Le directeur-général du parti Hatziyonout Hadatit, Yehouda Wald a réagi à cette éventualité : « Il s’agit d’un pur acte de vengeance et de méchanceté ainsi qu’un coup grave porté au Camp national (…) Amihaï Shikli est le seul député qui a gardé une colonne vertébrale morale et a été fidèle à l’idéologie de droite de son parti. Il est le seul qui représente fidèlement ses lecteurs face aux autres membres qui leur ont tourné le dos ainsi qu’au Camp national dans son ensemble… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90