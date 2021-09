Le député Amihaï Shikli a attaqué frontalement le Premier ministre Naftali Benett. Le porte-parole de ce dernier avait évoqué son prochain discours à l’Onu en raillant son prédécesseur Binyamin Netanyahou et indiquant qu’il prononcera un discours « sans accessoires, sans bristols ni dessins ». Allusion aux interventions de Binyamin Netanyahou à propos des activités de l’Iran et du Hezbollah.

Shikli a écrit : « Avec ou sans bristols, au nom de l’Etat d’Israël, il aurait été préférable que celui qui s’exprime devant le monde entier jouisse d’un soutien populaire majeur et non pas un homme qui a exploité de manière cynique un match nul politique afin de faire du chantage et qui a bradé toute son idéologie pour devenir Premier ministre ».

Le Likoud avait aussi publié un communiqué pour répondre au porte-parole du Premier ministre. Il y était notamment écrit : « Nous ne saurions mieux conseiller à Naftali Benett que de s’inspirer des discours passés de Binyamin Netanyahou à l’Onu. L’obsession de Benett à vouloir ne pas faire comme Binyamin Netanyahou par tous les moyens coûte très cher à l’Etat d’Israël sur le plan du Corona, du combat contre le programme nucléaire iranien et du combat politique contre les Palestiniens… ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90