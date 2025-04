A la lumière des nouveaux éléments concernant les ambulanciers tués à Rafah par des tirs de Tsahal, le Président américain, Donald Trump, a apporté son soutien à Israël.

La Maison Blanche a déclaré dimanche que le président Donald Trump tenait le Hamas pour responsable de l’incident.

« Le Hamas utilise des ambulances et, de manière plus générale, des boucliers humains à des fins terroristes », a déclaré Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

« Le président Trump comprend la situation impossible que crée cette tactique pour Israël et tient le Hamas entièrement responsable. »