Suite à la prestation de serment des ministres du gouvernement Netanyahou, les passations de pouvoir se dérouleront, pour certaines, dans une ambiance électrique.

Hier (jeudi), le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid, a eu un geste peu élégant envers son successeur. Il a quitté la salle du Parlement, dès la fin de la prestation de serment, pour ne pas avoir à serrer la main de Binyamin Netanyahou lorsque celui-ci est venu s’assoir à sa place, dans le fauteuil du chef du gouvernement à la Knesset.

Finalement, lors de la passation de pouvoir au bureau du chef du Premier ministre, la cérémonie a commencé par une poignée de mains. Leur tête-à-tête a duré environ 45 minutes, soit 15 de plus que lorsque Netanyahou avait laissé sa place à Naftali Bennett, il y a un an et demi.

L’essentiel de la conversation entre les deux hommes a tourné autour de sujets sécuritaires, en particulier l’Iran et la préparation à une option militaire, un point sur la coordination avec les Américains, les discussions secrètes avec l’Arabie Saoudite ou encore la question des prisonniers israéliens à Gaza.

Yaïr Lapid a laissé un petit mot sur le bureau de son successeur: »Lapid 2024 », allusion au fait qu’il a l’intention de revenir dans deux ans, temps qu’il laisse au gouvernement Netanyahou avant de tomber. Le Premier ministre sortant a, apparemment, voulu suivre l’exemple de Netanyahou lui-même, qui avait laissé sur le bureau de Bennett un petit mot: »Je reviendrai très vite », voeu qui s’est donc réalisé.

Deux nouveaux ministres, au moins, ont demandé à ne pas organiser de cérémonies officielles de passation de pouvoir. Il s’agit du ministre de la Justice Yariv Levin qui remplace Guidon Saar et de la ministre des Transports Miri Regev qui remplace Merav Mihaeli. Ils rencontreront le ministre sortant lors d’un tête-à-tête afin de se mettre à jour des dossiers mais sans cérémonie.

Par ailleurs, dès ce matin (vendredi), le nouveau ministre de la Défense, Yoav Galant, va rencontrer le Chef d’Etat-major et le directeur de cabinet de son ministère, après leur avoir parlé au téléphone dès sa prise de fonction.