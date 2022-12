La coalition sortante – et future opposition – est bien décidée à ne pas faciliter la vie de la coalition entrante.

Cette dernière a transmis au président actuel de la Knesset, Micky Levy, une demande signée par 64 députés pour procéder à son remplacement. Comme le veut la loi, ce vote doit donc avoir lieu et Levy l’avait fixé à aujourd’hui (lundi).

Seulement voila, la coalition sait que le Likoud et ses partenaires sont pressés par le temps puisqu’il ne leur reste que deux semaines environ avant la date limite pour la prestation de serment du gouvernement. Avant cela, ils veulent faire voter plusieurs lois, entre autres pour permettre à Derhy d’être ministre malgré sa peine de prison avec sursis. C’est précisément ce que la coalition sortante veut éviter. Elle agit donc pour faire trainer les choses en longueur afin que cette loi et d’autres ne puissent être votées et ainsi semer la zizanie au sein de la future coalition.

Un des préalables au vote de ces lois est le remplacement du président de la Knesset. C’est pourquoi, au sein de la coalition sortante, on se plait à vouloir retarder au maximum son élection.

Après avoir découvert l’ordre du jour de la séance de la Knesset aujourd’hui, les membres de la future coalition ont compris que l’élection du président ne pourrait pas avoir lieu puisque de très longs discours et débats sont prévus.

Ils ont menacé de passer en force, finalement, ils ont accepté de reporter ce vote à demain.

Yesh Atid, le parti de Yaïr Lapid, s’est réjoui: »Première victoire. Le vote pour le président de la Knesset n’aura pas lieu. Ceux qui pensaient que Netanyahou et ses partenaires extrémistes formeraient facilement un gouvernement, comprennent maintenant que Netanyahou est faible et fatigué. Et ce n’est que le début ».

Les députés de Yesh Atid ont clairement indiqué leurs intentions: »Pendant un an et demi, vous nous avez fait souffrir. Vous pensez que nous sommes des pigeons, vous vous trompez. Nous ne céderons pas, nous nous battrons. Nous ne nous gênerons pas, nous allons agir comme vous l’avez fait ».

Au sein de la future coalition, on accuse la partie adverse d’attitude anti-démocratique et de ne pas vouloir procéder, comme il se doit, à la passation de pouvoir.