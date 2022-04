La résilience des Israéliens est toujours admirable. On a pu l’observer à de maintes reprises et cette fois encore, après le terrible attentat à Tel Aviv, le peuple d’Israël a montré qu’il ne se laisserait pas abattre.

Dès le lendemain de l’attentat, une prière était organisée sur les lieux réunissant un minyan très important. Hier soir, de nombreuses personnes s’étaient réunies pour chanter et danser. Les restaurants de la rue Dizengoff, là où l’attentat a eu lieu, étaient bondés et sur la devanture de chacun d’entre eux, avait fièrement été affiché un drapeau d’Israël.

Par ailleurs, quelques éclats de voix se sont faits entendre sur place, lors de la venue du député Hatsionout Hadatit, Itamar Ben Gvir. Des militants d’extrême-gauche ont protesté contre sa venue et lui ont réclamé, sans ménagement de partir.

Ces images sont venues troubler la symbiose qui règne sur place depuis jeudi soir, réunissant des gens de toute sensibilité politique et religieuse dans la douleur mais aussi et peut-être surtout dans l’espoir et la volonté de sanctifier la vie, avant tout.