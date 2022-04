Pour l’ouverture des commémorations de Yom Hashoah, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir une vidéo qui donne des frissons. Des survivants de la Shoah avec leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui chantent la chanson d’Ofra Haza, »Am Israël Haï », à Jérusalem.

Le groupe qui chante a été réuni par le projet Kouloulam à l’occasion de Yom Hashoah en 2018. Kouloulam repose sur un principe aussi simple qu’audacieux: réunir des centaines voire des milliers de personnes qui ne se connaissaient pas avant, leur apprendre par groupe, en 45 minutes, les différentes voix de l’arrangement d’une chanson connue puis la chanter tous ensemble.

Cette chorale spontanée et émouvante fait partie des plus belles réponses à l’horreur nazie et des plus belles preuves que le peuple d’Israël est plus que jamais vivant, sur sa terre.