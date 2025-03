Faire son Alyah, c’est un projet de vie, une décision majeure qui demande préparation, accompagnement et écoute. Trop souvent, les futurs olim restent avec des questions sans réponse, des doutes qui freinent leur passage à l’action. Ne laissez pas l’incertitude vous éloigner de votre rêve !

Nous venons en France pour VOUS rencontrer !

Cette année, l’association Dor Hadash a décidé de sortir des salons classiques pour aller directement dans les communautés, au plus près de ceux qui s’interrogent, qui cherchent des solutions concrètes et un véritable accompagnement personnalisé.

Pourquoi ces rencontres sont INDISPENSABLES pour votre Alyah ?

Parce que chaque famille, chaque projet est différent, et mérite une attention sur-mesure.

Parce que vous pourrez poser toutes vos questions sans filtres, en face-à-face avec des experts de l’Alyah et de l’intégration.

Parce que nous serons accompagnés d’un conseiller de l’Agence Juive et d’un représentant du Misrad Haklita, pour vous apporter des réponses concrètes et officielles.

Parce que vous méritez une Alyah réussie et bien préparée !

Dor Hadash : L’Alyah qui vous ressemble !

Notre association s’est spécialisée dans une Alyah personnalisée. Pourquoi ? Parce que chaque famille est unique, avec ses attentes, ses ambitions et ses besoins spécifiques. Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure pour construire votre avenir en Israël selon VOS critères.

Nos rencontres : L’occasion unique de bâtir votre projet Alyah

Le 24 mars à 20h – Grande Synagogue de Créteil

Le 25 mars – Grande Synagogue de Sarcelles

Le 26 mars – Beit Habad de Vincennes – Saint-Mandé

L’avenir ne se construit pas en restant spectateur. Prenez votre destin en main et venez nous rencontrer !

Nous vous attendons nombreux pour faire de votre rêve une réalité !

Retrouvez nous également sur notre Stand DOR HADASH au Salon de l’alya

30 Mars Paris

31 Mars Marseille

1er Avril Lyon