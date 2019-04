Les rabbins sionistes francophones s’unissent en faveur de l’alya et de l’intégration.

L’heure est grave. L’heure est à l’action. L’heure est aux exigences face aux politiques israéliens.

C’est en substance le message qu’ont souhaité faire passer les quelques 25 rabbins francophones, issus du monde sioniste religieux, et réunis autour du mouvement Alya LaTorah jeudi dernier à Jérusalem.

L’heure est grave, parce que nous sommes tous conscients de ce qui se déroule en France, des actes antisémites qui se multiplient tous les jours, du sentiment de plus en plus tangible que nous assistons aux derniers instants de la communauté juive de l’Hexagone.

L’heure est à l’action car il ne fait aucun doute que l’Etat d’Israël et le gouvernement israélien doivent absolument réfléchir différemment l’intégration des Olim de France, du point de vue matériel (emploi, logement) mais surtout du point de vue spirituel (éducation, identité juive, communauté).

L’heure est aux exigences face aux politiques parce que la Alya de France ce sont 150.000 électeurs potentiels qui sont de plus en plus pris en compte par les différents partis. Mais ces électeurs refusent de se contenter de promesses pré-électorales. Ils veulent du concret.

Réunir les leaders spirituels du sionisme francophone autour de ces objectifs, c’est là le défi relevé par Alya LaTorah, un mouvement initié par le rav Abraham Déry d’Ashdod, Gabriel Levy et Arié Abitbol.

On trouvait ainsi autour de la table les rabbanim Shaoul David Botshko, Yehouda Benishay, Ouri Cherky, Yossef Attoun, Élie Kling, Itshak Chouraqui, Menahem Akerman, Yossef Ben Shoushan, Daniel Levy, David Partouche, Eitan Fiszon, Benjamin David et d’autres ainsi que des acteurs de l’intégration de l’alya francophone comme Ariel Kandel de Qualita ou Sam Kadosh du CNEF.

Après un tour de table confirmant que les personnes présentes affichaient, ensemble, plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine de l’intégration, chacun des participants a expliqué ce qu’il attendait du mouvement nouveau-né, à savoir à la fois fédérer les efforts et les actions visant à l’intégration spirituelle des Olim mais également affirmer l’importance capitale de l’accompagnement des Olim sur le plan éducatif et spirituel, le tout dans un esprit sioniste et religieux. Mettant l’accent sur la crise identitaire vécue par les Olim, les rabbins présents ont souligné que les francophones ne se retrouvaient pas dans les tiroirs identitaires israéliens, trop confinés à leurs yeux et que tenter de les faire entrer »de force » dans des cases était une cause perdue.

« 40.000 Juifs de France sont prêts à monter demain matin en Israël dès lors que le gouvernement israélien mettra en place un programme d’urgence concret prenant en compte leurs besoins spécifiques. Il est temps de taper du poing sur la table et de rappeler que ce genre de programme existe déjà pour les Olim issus par exemple d’Amérique du Nord », a indiqué Ariel Kandel, le directeur général de Qualita.

Vint alors le tour des politiciens, Yom Tov Kalfon (Hayamin Hahadash), Tsipi Hotobeli (Likoud), rav Raphy Peretz (Habayit Hayehoudi) et Betsalel Smotritch (Ihoud Leoumi). A quelques jours des élections, les candidats cherchaient bien entendu à récolter le soutien francophone mais, et c’est à mettre à leur crédit, ils sont surtout venus écouter. Certains avaient déjà un bon background sur les données et les besoins spécifiques de l’alya de France, d’autres ont pris des notes et déjà demandé de poursuivre le contact après les élections.

Pour les organisateurs, pas question de prendre parti pour quelque formation politique que ce soit mais de présenter des exigences claires aux différents partis.

Première revendication: Alya LaTorah appelle les partis politiques à intégrer l’alya et l’intégration des Juifs de France dans les lignes directrices du prochain gouvernement et à créer dans ce but un bureau interministériel chargé de gérer au niveau gouvernemental toutes les questions liées à l’intégration. Pour s’assurer que ce bureau obtienne les fonds nécessaires en vue de concrétiser ses aspirations, les différents partis ont été enjoints à intégrer sa création dans le cadre des négociations qui précèderont la formation du gouvernement et d’obtenir des budgets conséquents au sein de la coalition.

En deuxième lieu, les rabbins ont souligné face aux représentants des partis à quel point l’accompagnement spirituel des Olim était une des clés de la réussite de leur intégration. Pour Alya LaTorah, cette prise de conscience est essentielle et doit être suivie de mesures concrètes.

« Il s’agit d’un évènement historique. Voir des rabbanim qui s’occupent depuis des années d’intégration, réunis dans un esprit de collaboration, pour entendre les promesses des hommes et femmes politiques mais surtout pour émettre des exigences qui, nous en sommes convaincus, seront prises en compte, nous remplit de joie. Ceci est la première pierre d’un magnifique édifice qui contribuera au miracle du Retour d’Israël sur sa terre », affirme-t-on à Alya LaTorah.

Laly Derai