Fin octobre, s’est tenu à Beer Sheva, le comité d’action sioniste. Cette structure issue de l’Organisation Sioniste mondiale, se réunit entre deux congrès de l’organisation mère. Son but : voter des résolutions soit destinées à inciter une politique auprès du gouvernement israélien, soit à mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain.

Me Nili Naouri, déléguée du Likoud mondial au sein du comité d’action sioniste, nous raconte la dernière réunion, marquée par le rejet d’une proposition d’action de grande envergure pour l’alya des Juifs de France.

Le P’tit Hebdo: Qui siège au comité d’action sioniste?

Me Nili Naouri: Un tiers sont des représentants des Juifs américains, un tiers d’Israël (répartis suivant les forces politiques à la Knesset) et un tiers pour le reste du monde. La constitution de cette assemblée donne un poids important à la gauche, l’extrême gauche et aux réformés, ces derniers étant très nombreux aux Etats-Unis.

Lph: Quelles sont les conséquences?

Me N.N.: Nous sommes souvent confrontés à des litiges et parfois nous assistons à la prise de décisions post-sionistes: par exemple, l’opposition de tout ce bloc à une résolution demandant de condamner le versement de salaires aux familles de terroristes.

Lph: C’est aussi ce qu’il s’est passé concernant une résolution sur les Juifs de France?

Me N.N.: Exactement. Lors du dernier comité, le Likoud mondial a proposé de mettre en place un plan d’urgence pour les Juifs de France. J’ai présenté les faits, à savoir que nombreux étaient ceux qui voulaient monter en Israël mais qui étaient refroidis par les retours parfois négatifs qu’ils reçoivent de ceux qui ont fait leur alya récemment et de ceux qui sont repartis en France. Ainsi, sommes-nous passés d’une alya de plus de 8000 Juifs de France en 2015, pour arriver à seulement 2000 en 2019. Nous devons proposer des solutions pour l’encouragement et la préparation à l’alya d’une part, et pour une intégration réussie d’autre part. Cette proposition a tout simplement été balayée par le camp de la gauche et des réformés.

Lph: Comment au sein de comité SIONISTE, une telle proposition peut-elle être rejetée?

Me N.N.: C’est bien là ce qui est absurde… Ce camp a préféré déplacer le débat sur un tout autre sujet : celui de la reconnaissance des conversions libérales en Israël. En réalité, ce qui se cache derrière, c’est une volonté de choisir qui il est souhaitable de faire monter en Israël. Ce camp craint une alya trop importante de France, majoritairement traditionnaliste et de droite.

Lph: Quels sont vos recours?

Me N.N.: Nous avons réussi à faire passer une résolution visant à accorder une aide aux communautés juives en danger dans le monde. Nous estimons que la communauté française peut entrer dans cette définition.

Par ailleurs, nous enregistrons un autre succès puisque le comité a adopté une résolution qui demande au gouvernement israélien d’agir pour la reconnaissance des diplômes.

Voilà deux biais par lesquels nous sommes décidés à agir en faveur des Juifs de France.

Je reste optimiste parce que grâce à la Torah nous connaissons le sens de l’histoire. Le Rassemblement des Exilés se produira inexorablement, nous œuvrons pour qu’il arrive plus rapidement et dans les meilleures conditions.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay