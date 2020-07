Quarante nouveaux immigrants en provenance des Etats-Unis ont atterri mercredi en Israël. La préparation et le voyage de ce groupe, qui devra d’abord rester en confinement durant deux semaines, ont été organisés conjointement par Nefesh BeNefesh, l’Agence juive, le KKL et le ministère de l’Intégration et de l’Alya.

L’organisation Nefesh BeNefesh précise que les familles de ce groupe avaient déjà entamé leur processus avant la crise du Corona, mais que depuis lors, les demandes de renseignements ou d’ouvertures de dossiers ont « explosé ». L’organisation parle de plus de 25.000 demandes depuis le début du mois de juin dont beaucoup sont fermes!

La ministre de l’Alya et de l’Intégration Penina Tamano-Shatta s’est réjouie de cette alya qui se rajoute aux 7.000 olim arrivés dans les derniers mois. La ministre a souligné le fait que la crise du Corona n’empêche pas Israël de continuer à remplir son rôle de maison pour les Juifs qui le désirent.

Une rencontre importante avec le ministre des Finances

En vue des prévisions très optimistes en matière d’alya, Penina Tamano-Shatta s’est réunie mardi avec le ministre des Finances Israël Katz pour discuter d’un plan quinquennal 2020-2025 pour l’alya et l’intégration préparée par la ministre. Ce plan sera prochainement présenté au gouvernement et reflétera les prévisions largement en hausse de l’alya en provenance des Etats-Unis, du Canada, d’Amérique du Sud et d’Europe. Il s’agit selon les experts d’une vague d’alya qui ne s’est pas produite depuis des dizaines d’années.

Photo Gideon Marcowicz / Flash 90