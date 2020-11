Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif de vous assurer que votre argent soit géré par des professionnels. Altshuler Shaham est l’un des plus importants fonds d’investissement israélien, gérant actuellement près de 180 milliards de shekels. Établie depuis plus de trente ans, la société Altshuler Shaham s’est démarquée au fil des ans par son professionnalisme et la qualité de ses services ; et ces dernières années, elle s’est distinguée par ses excellents résultats sur toute une gamme de produits comprenant des fonds de pension, des portefeuilles d’investissement et des fonds d’investissement.

Chez Altshuler Shaham, le client n’a pas besoin d’être un expert dans la gestion des capitaux ; la compagnie se charge d’y faire face au quotidien pour lui. Les placements peuvent se faire en shekels ou en devises étrangères, et les fonds restent sur les comptes bancaires, transparents et disponibles. Tous les documents et formulaires sont accessibles en français.

Nous cotisons tous à une caisse de retraite, comme le gouvernement l’impose. Mais à l’aune de l’augmentation de l’espérance de vie, souvent cela sera insuffisant, et nous ressentons la nécessité de mettre de l’argent de côté en vue de la retraite.

Les taux d’intérêt des placements bancaires sont aujourd’hui extrêmement bas ; et investir en bourse quand on ne s’y connaît pas est très risqué. Quelle que soit l’importance de vos biens, plutôt que de placer vos économies à la banque, Altshuler Shaham vous propose un contact direct pour adapter en toute confiance vos placements à votre profil, grâce à son expérience et à son professionnalisme.

La réputation d’Altshuler Shaham et l’efficacité de nos services, avec ses 1000 employés, n’est plus à faire. Chaque client y est assuré d’un suivi exclusif avec un agent personnel – ce qui est une garantie indispensable lorsqu’on veut confier son argent à une société.

Pour obtenir un résultat vraiment probant, un investissement ne doit pas être fait sur une durée trop limitée, mais sur plusieurs années. Comme lors de chaque crise, quelles qu’en soient les causes, l’inquiétude règne face aux incertitudes qui accompagnent cette période de pandémie. Aujourd’hui plus que jamais, une société d’investissement se doit de voir au-delà du moment présent et d’anticiper sur la durée. Il est vrai que nous vivons une crise économique importante, mais la bourse ne s’est pas effondrée ; et les spéculateurs qui ont précipitamment liquidé leurs placements boursiers ont commis une grosse erreur et l’ont regretté, car ensuite les actions sont remontées.

Altshuler Shaham investit dans tous les domaines de la Bourse, aussi bien technologiques qu’immobiliers (certains préférant investir dans l’immobilier, un placement qui leur paraît plus sûr). Pour ouvrir un dossier, un minimum de 300 000 shekels est suffisant, ce qui est accessible à la plupart des ménages ; et nous proposons également d’autres possibilités pour des budgets moins importants. Le plafond est de 250 000 dollars.

Assaf Yaniv est votre interlocuteur francophone. Responsable du département Platinium (pour ceux qui gèrent plus d’un million de dollars), il a dix-huit ans d’expérience dans le marché des capitaux et peut apporter des solutions précises et sur mesure aux investisseurs, selon un conseil de proximité : à chaque étape de la gestion d’un dossier, il consulte le client pour discuter avec lui de ce qu’il veut faire de ses actions, et les décisions sont prises après une analyse et une réflexion conjointes.

Prenez contact avec David pour fixer un rendez-vous avec l’un des membres de notre équipe qui vous proposera une solution de qualité, adaptée à votre profil.

David – Tél. : 058 568 52 52

