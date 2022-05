Alstom, la multinationale française a remporté avec son partenaire Electra&Dan Transportation, l’appel d’offres pour la conception, la construction et l’entretien de la nouvelle ligne de tramway à Tel Aviv, appelée ligne verte.

D’après un communiqué « Alstom aura la responsabilité de la conception, l’ingénierie, la fourniture, l’intégration, les essais et la mise en service du système ferroviaire, notamment des voies, de l’électrification, de l’alimentation électrique (système d’économie d’énergie, Hesop), de la signalisation, du système de communication et de la fourniture des 98 voitures Citadis XO5 du tramway. Electra se chargera de la conception et des travaux de génie civil. L’entretien du système sera réalisé par une coentreprise composée de Dan Transportation, Electra et Alstom ».

Le projet fait partie d’un programme important d’investissement dans les transports publics conduit par le gouvernement israélien et qui vise à apporter des réponses à la demande croissante en transports à Tel Aviv qui devrait atteindre 4 millions d’habitants à la fin de la décennie.

Deux lignes de tramway doivent être construites – la verte et la violette. La ligne verte s’étendra sur 39 kilomètres dont 4 souterrains, elle comprendra 62 stations et 98 wagons. Elle reliera le nord au sud de la ville ainsi que Holon et Rishon Letsion au centre-ville de Tel Aviv, à l’université et aux zones industrielles à l’ouest d’Herzliya et à Kiryat Atidim.

Ce projet est évalué à 2,6 milliards d’euros et la part d’Alstom est estimée à 858 millions d’euros.

Alstom est présent en Israël depuis 30 ans en tant que fournisseur de wagons, de locomotives et de services aux chemins de fer israéliens.