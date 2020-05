L’organisation Almagor qui représente des familles endeuillées par le terrorisme a lancé un appel au ministère de la Justice et au Parquet militaire afin d’autoriser l’ouverture du feu contre les lanceurs de pierres. Cette demande, déjà faite à plusieurs reprises et toujours rejetée, survient après l’assassinat mardi du sergent-chef Amit Ben-Yigal, tué par une pierre reçue en pleine tête. Meïr Indor, président d’Almagor (et père de la journaliste Sarah Beck) a rappelé que dans la législation américaine, une pierre est considérée comme une arme. Il avait lui-même été blessé par une pierre au mont des Oliviers: « Les Américains ont compris depuis longtemps le potentiel létal de jets de pierres et ont adapté leur législation en fonction ».

Yossi Tzur, membre de l’organisation a rajouté: « Les Américains ne font pas de manières ni de cadeaux. Un jet de pierre ou le tir d’un missile sont vus comme des choses graves. Mais nous, les Juifs, sommes toujours ‘miséricordieux fils de miséricordieux’ et l’on sait que celui qui a pitié des criminels finira par voir les siens assassinés ». Le Dr. Arié Bakhrakh, père endeuillé également, accuse le système judiciaire d’avoir abandonné les soldats de Tsahal dans leur combat contre le terrorisme: « Il est inacceptable que nos soldats se mettent en danger et risquent leur vie uniquement au nom de la pureté des armes exigée par des juristes ».

Le dernier ministre de la Défense qui avait autorisé à tirer sur les lanceurs de pierres – d’abord en direction des jambes et en cas de danger mortel, pour les éliminer – fut Moshé Ahrens, dans les années 1980-1990!!

Photo Yossi Aloni / Flash 90