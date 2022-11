A partir de ce mardi, 1e novembre, et ce jusqu’au 1er avril prochain, tous les automobilistes ont l’obligation d’allumer leurs phares pendant la journée lorsqu’ils circulent sur les routes interurbaines du pays. La loi s’appliquent tant aux voitures privées qu’aux poids lourds, aux autocars, aux taxis et aux motos. Les camions, les bus et les taxis doivent également allumer leurs phares sur des routes urbaines.

Ceux qui n’obéiront pas aux directives du ministère des Transports perdront deux points sur leur permis de conduire et devront payer une amende de 100 shekels.

Il convient de préciser, dans ce contexte, que les experts recommandent aux conducteurs d’allumer leurs phares tout au long de l’année. D’après les statistiques de la police israélienne, l’immense majorité des automobilistes israéliens se soumettent à cette obligation. D’après les chiffres publiés par le ministère des Transports, ils seraient près de 95 % à respecter cette loi. Cette législation s’explique notamment par le fait qu’en automne et en hiver, les couleurs s’estompent et les véhicules sont moins visibles qu’en temps clair et ensoleillé.