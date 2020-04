La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev, présidente de la Commission des symboles et cérémonies, a approuvé la proposition faite par le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi de désigner le colonel Hicham Ibrahim, membre de la communauté druze pour allumer le flambeau au nom de Tsahal lors de la cérémonie (à huis-clos) de Yom Haatsmaout. le colonel Hicham Ibrahim est actuellement commandant de l’Ecole des blindés.

Hicham Ibrahim oeuvre depuis des années pour renforcer les liens entre Tsahal et les différents secteurs de population, et encourage l’enrôlement des jeunes des minorités. Par ailleurs, il participe activement au projet « Beit Gil » par lequel les soldats de sa brigade viennent en aide à des enfants aux besoins particuliers. Dans sa recommandation, le chef d’état-major souligne l’engagement de Hicham Ibrahim en faveur de l’action sociale ainsi que sa personnalité hors du commun comme officier, comme israélien et comme homme.

La ministre Miri Reguev a déclaré: « Je suis très heureuse de la décision du chef d’état-major de désigner le colonel Hicham Ibrahim pour allumer le flambeau au nom de Tsahal pour le 72e anniversaire de l’Etat d’Israël. Cette décision met magnifiquement en évidence les forces qui rassemblent et qui unissent les différentes communautés d’Israël en une seule mosaïque humaine. Par sa personnalité, le colonel Hicham Ibrahim symbolise à lui seul l’alliance profonde entre la communauté druze et l’Etat d’Israël. Dans son action, il contribue énormément à la résilience de la société israélienne, à sa sécurité et au lien entre les différents secteurs de population.

Photo porte-parole de Tsahal