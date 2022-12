Malgré les tensions qui existent autour du tombeau de Yossef à Naplouse, ils étaient près de 1000 cette nuit (mercredi à jeudi) pour célébrer la 4e bougie de Hanouka.

Ce pélerinage est effectué, traditionnellement, tous les ans pendant la fête de Hanouka, avec l’autorisation et sous la surveillance de l’armée.

La Hanoukia a été allumée par le chef de brigade de Samarie, le colonel Shimon Sisso avec le vice-président du Conseil régional, Davidi Ben Tsion.

Ce dernier a tenu à adresser un message de remerciement aux soldats: »Au nom de tous les habitants de Samarie, je veux vous remercier, chef de brigade de Samarie et vos soldats. Grâce à vous, nous dormons tranquille et nous vivons en sécurité. Vous êtes les Maccabim de notre génération, continuez dans cet esprit, et D ieu donnera la force à son peuple, D ieu bénira son peuple par la paix ».

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, s’est félicité ce matin du nombre important de personnes ayant pris part à cet allumage. Il a cependant souligné: »malgré cette grande mobilisation, nous devons encore entrer ici comme des voleurs, en pleine nuit, et non comme les maitres des lieux ».

Comme à chaque entrée de Juifs sur le tombeau de Yossef, des habitants de Naplouse ont cherché à les attaquer. Les soldats présents ont répliqué en tirant sur les émeutiers qui représentaient un danger immédiat pour les fidèles. Un d’entre eux a été grièvement blessé par les tirs de Tsahal et les autorités palestiniennes ont annoncé qu’il n’avait pas survécu.