Après avoir annoncé sa démission, le Chef d’Etat-major Herzi Halévy, a prononcé une allocution à l’attention des citoyens israéliens.

Cette intervention a été enregistrée près de Mefalsim, en bordure de la Bande de Gaza, là où de nombreux Israéliens ont été massacrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

»Le principal rôle de Tsahal est de protéger les citoyens de l’Etat. Nous avons échoué. Je porterai sur moi le résultat de ce terrible jour toute ma vie », a déclaré Halévy.

Il a également évoqué les enquêtes qui sont en cours pour déterminer les éléments qui ont conduit au 7 octobre et a assuré que l’armée coopérerait avec tout corps ou commission externe qui enquêterait: »Tsahal a le devoir de fournir des réponses et de présenter des rapports qui présenteront la vérité, des rapports de qualité, transparents et complets. Nous enquêtons par devoir envers les soldats tombés au combat, envers les otages, envers leurs familles et envers les habitants du Neguev occidental. Nous enquêtons par devoir de tirer les leçons pour mieux défendre les citoyens israéliens dans le futur ».

Le Chef d’Etat-major a réfuté toutes les théories de trahison au sein de Tsahal: »Je peux le dire avec certitude: personne n’a caché d’informations, personne ne savait ce qui allait se produire, personne n’a collaboré avec l’ennemi dans ses plans cruels. De telles affirmations, au-delà du fait qu’elles sont mensongères, portent atteinte à ceux qui servent loyalement, qui oeuvrent pour la sécurité de l’Etat et qui comprennent profondément leur responsabilité au regard des événements ».

Puis, il a déclaré: »Je porte la responsabilité de l’échec de Tsahal, je porte la responsabilité de ses succès. Je le dis tout de suite, j’aurais préféré ne pas avoir à atteindre ces succès, aucun ne fera revenir en arrière la douleur, la tristesse et les pertes énormes qui ont été causées le jour où la guerre a éclaté ».

Halévy a ensuite énuméré les succès de cette guerre: de la défaite infligée au Hezbollah avec l’élimination de tout le sommet de l’organisation, en particulier celle de Hassan Nasrallah au coup puissant porté au Hamas et aux actions en Syrie en passant par des attaques directes en Iran.

Il a souligné que tous ces succès n’aurait pas été possible sans le travail remarquable des renseignements militaires tout en rappelant leur responsabilité dans les événements du 7 octobre. Il a aussi salué le travail et la coopération du Shabak, sans évoquer cependant le Mossad.

Il a conclu: »Je n’ai aucune intention de m’accrocher à mon poste. D’un point de vue éthique, il est inconcevable que je termine mon mandat, c’est ce que j’avais dit par le passé. Le moment est venu pour prendre cette décision. Je suis totalement investi dans la guerre depuis 473 jours, pour réussir à endiguer le Hamas sur les plan militaire et politique pour ramener les otages, pour permettre aux habitants du Neguev occidental et du nord de rentrer chez eux en toute sécurité. Depuis le 7 octobre, je regarde tous les jours l’échec dans les yeux. Je ne me dérobe pas, je n’oublie pas un instant parce que je suis le commandant qui a envoyé ses soldats à un combat dont ils ne sont pas revenus, qui les a placés aux postes d’où ils ont été enlevés. Je m’incline devant le souvenir des civils que Tsahal n’a pas réussi à sauver, de nos collègues des groupes de sécurité et des forces de sécurité, des soldats tombés au combat, hommes, femmes, en service régulier ou réservistes, qui ont accompli leur mission. J’ai eu le devoir mais aussi le mérite, en tant que commandant de Tsahal, de me tenir face à l’échec et de le transformer en levier et non en poids, de mener Tsahal et les citoyens d’Israël vers une nouvelle réalité, plus sûre, pour de longues années ».

Halévy a terminé en citant un passage de la paracha de Shabbat dernier »Shemot » (Les noms): » »Et voici les noms des enfants d’Israël », c’est la paracha lue shabbat dernier. Des noms que nous n’oublierons jamais, les noms de ceux qui ne sont plus parmi nous, de ceux dont nous attendons le retour. Nous espérons qu’ils reviendront tous ».

La démission d’Herzi Halévy prendra effet le 6 mars prochain, date à laquelle la première étape de l’accord de libération des otages et de cessez-le-feu à Gaza sera terminée.