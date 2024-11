Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, limogé ce soir (mardi) par le Premier ministre a pris la parole depuis la Kirya à Tel Aviv.

”J’ai répété au Premier ministre ce soir que l’ordre de mes priorités était et demeurait de manière invariable et claire: l’Etat d’Israël, Tsahal et les services de sécurité et seulement après mon avenir personnel”, a déclaré Gallant en ouverture de son propos.

”Le limogeage intervient après des réussites extraordinaires durant la guerre. Nous avons frappé à Gaza, au Liban, nous avons éliminé les chefs du terrorisme au Moyen-Orient. Je suis fier des résultats des services de sécurité. La sécurité d’Israël est la mission de ma vie. Depuis le 7 octobre, je me suis concentré sur une mission: gagner la guerre”.

Gallant a expliqué qu’il a été limogé en raison de désaccords sur trois sujets: ”Le premier est ma position intransigeante sur le fait que chaque personne en âge de servir dans Tsahal doit être enrôlé. La question n’est pas uniquement sociale, elle est centrale pour notre existence et notre avenir, pour la sécurité d’Israël et celle du peuple de Sion. Nous avons perdu pendant cette guerre de nombreux combattants, des femmes et des hommes. Des défis supplémentaires nous attendent dans les prochaines années. Les guerres ne sont pas terminées. Dans ces conditions, il n’y a pas d’autre choix: tout le monde doit servir dans Tsahal, tout le monde doit participer à la mission de défense de l’Etat d’Israël. Nous n’avons pas le droit de permettre le vote d’une loi discriminatoire et corrompue et de dispenser ainsi un grand nombre de citoyens de prendre leur part à la charge. Le temps du changement est arrivé”.

Le deuxième sujet selon Gallant est celui du retour des otages: ”Nous devons le faire rapidement et tant qu’ils sont encore en vie. J’affirme que c’est à portée de mains, nous pouvons ramener les otages. Tsahal saura l’assumer”.

Le troisième sujet de discorde est la question de la mise en place d’une commission d’enquête sur le massacre du 7 octobre. ”Nous devons tirer les leçons. J’ai dit que j’étais responsable des services de sécurité, pour les victoires et pour les échecs. Seule une enquête véritable pourra nous permettre de tirer les leçons”.

Pour conclure, Gallant a affirmé: ”Nous avons devant nous des défis difficiles qui s’annoncent face à l’Iran et à ses proxys dans le nord. Hélas nous allons devoir vivre en nous battant pendant de nombreuses années. Tsahal et les services de sécurité sont le bouclier. Je ne permettrai pas qu’il leur soit porté atteinte. Depuis le sommet jusqu’au dernier des soldats”.

Le ministre sortant a effectué le salut militaire à la fin de son intervention pour saluer la mémoire des soldats tombés au combat.