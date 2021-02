Mieux vaut tard que jamais. Le tribunal de la ville de Neuruppin en Allemagne a prononcé un acte d’accusation à l’encontre d’un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen à Orianenburg au nord de Berlin, pour avoir « sciemment et volontairement aidé et encouragé le meurtre de plus de trois-mille cinq-cent déportés entre 1942 et 1945. Malgré son âge, 100 ans, il a été inculpé pour complicité de meurtres. Les juges ont considéré qu’il devra subir son procès malgré son âge. Depuis la fin de la guerre, cet ancien nazi n’avait jamais été inquiété et il vit aujourd’hui tranquillement dans la région de Brandebourg (anct. Allemagne de l’Est).

Plus de 75 ans après la fin de la guerre, la justice allemande instruit encore une dizaines de dossiers concernant des anciens nazis résidant en Allemagne. Il y a quelques jours, un ancienne secrétaire du camp de concentration de Stutthof (Pologne), âgée de 95 ans, a été inculpée par le tribunal d’Itzehoe pour sa complicité dans la mort de plus de dix-mille déportés.

L’Allemagne se montre certes très sévère envers les nazis, même ceux qui n’occupaient pas des postes au haut de la pyramide, mais les victimes et leurs représentants considèrent que ces actions sont très tardives et que ces criminels ont passé des décennies tranquilles depuis leurs méfaits.

Photo Anat Hermoni / Flash 90