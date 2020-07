Des vandales antisémites ont profané plusieurs dizaines de tombes dans le vieux cimetière de la ville allemande de Worms. Il s’agit de l’un des plus anciens cimetières de Worms, ville célèbre dans l’histoire des Juifs d’Europe et dans laquelle vécut notamment Rachi. Le nom de Worms est aussi rattaché à un épisode tragique de l’histoire juive, avec notamment ses soeurs Spire et Mayence où les communautés furent massacrées lors du passage des Croisés en route vers Jérusalem.

Parmi les tombes profanées, celles du célèbre rabbin Meïr bar Baroukh, dit le « Maharam de Rothenburg », l’une des grandes figures du judaïsme ashkénaze du 13e siècle, décisionnaire audacieux.

Le rabbin Menahem Margolin, président de la Conférence des rabbin européens a exprimé sa consternation après cette nouvelle manifestation d’antisémitisme, sur le sol allemand de surcroît : « Il ne fait pas de doute que la crise du Corona a amené avec elle un regain d’antisémitisme et nous voyons maintenant comment le poison véhiculé par les réseaux sociaux se transforme en actes antisémites. Nous appelons le gouvernement allemand non seulement à réagir fermement contre les auteurs de crime et à rénover le cimetière mais aussi à adopter le plan de lutte globale contre l’antisémitisme que nous avons élaboré, notamment par le biais de l’éducation ».

Le vice-président de l’Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel a déclaré : « Les actes antisémites se multiplient, ils deviennent un phénomène routinier et font désormais partie de l’ordre du jour normal de la vie juive en diaspora… ».

