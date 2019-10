La direction du parti chrétien-démocrate CDU de la chancelière Angela Merkel a bloqué un vote qui devait avoir lieu quant à une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Cette proposition avait été faite par la jeune garde du parti lors de son congrès à Sarrebrücken. Le texte demandait aussi le transfert de l’ambassade d’Allemagne à Jérusalem, tout ceci afin de renforcer les relations entre l’Allemagne et Israël. Mais de lourdes pressions ont été exercées par des « anciens » du parti qui ont abouti à la suppression de la motion de l’ordre du jour. Selon les observateurs, cette motion aurait été approuvée largement si elle avait été proposée au vote des délégués.

L’AFD demande le transfert de l’ambassade

La question d’un transfert de l’ambassade d’Allemagne à Jérusalem a également été évoquée jeudi au Bundestag par le député Petr Bystron, l’un des ténors du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AFD). Le député a adressé une question au gouvernement: « Je réitère la question que j’avais posée en avril 2018: ‘Quel est le nom de la capitale d’Israël? Veuillez lui désigner un nom!’ Nous n’avons pas beaucoup d’attentes de la part de ce gouvernement, mais nous posons tout de même cette question à laquelle même un enfant de dix ans serait capable de répondre! Cela fait un an et demi que nous avons évoqué ce sujet. Certain pays ont déjà transféré leur ambassade à Jérusalem. Non seulement l’Allemagne ne l’a pas fait, mais elle a exercé des pressions sur des pays d’Europe centrale et orientale pour qu’ils renoncent à le faire. A l’Onu, vous votez toujours contre les intérêts d’Israël, vous observez les bras croisés le financement des organisations terroristes palestiniennes par des fondations allemandes d’extrême gauche et écologistes. Voulez-vous poursuivre cette politique hostile envers Israël ou enfin reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël? »

Au nom du gouvernement, le ministre Helge Braun a éludé la question.

Photo Illustration