Bibi, il en déjà assez pris. C’est, de source sûre, ce qu’a dit le Président[1], qui n’en peut mais. Il ne saurait être sur tous les fronts. On le dit épuisé. Lui qui se la joue encore à propos de ce 5 décembre qui le hante. Lui qui fait l’étonné devant cette chose « étrange ».

Idem pour la Marche contre l’islamophobie, entendez la grande honte qui se joua à Paris le 10 novembre. Lorsque nous eûmes droit à ce Allahou Akbar entonné dans les rues de la Capitale. Mais le Président a fait celui qui n’aurait rien entendu : ça n’était pas son affaire.

Allahou Akbar tout de même hein

Allahou Akbar tout de même hein. L’imprécation scandée au milieu de moult sourates par l’assassin de Sarah Halimi tout occupé qu’il était à la lyncher.

Allahou Akbar tout de même : ces 5 syllabes qu’entendirent chacun de nos morts assassinés par ce que notre Président, se payant une fois de plus de mots, nomma un jour récent l’hydre islamiste.

Allahou Akbar : tenté par un Marwan Muhammad qui n’imaginait peut-être même pas le succès qui allait s’ensuivre.

Allahou Akbar. Qui dut faire blêmir de honte ceux qui défilaient dans cet attelage ubuesque où le pire côtoyait ce jour-là l’ignominie.

Les nouveaux Juifs de cette France devenue nazie à notre insu

Allahou Akbar. A côté duquel l’étoile jaune que portaient les nouveaux Juifs de cette France devenue nazie à notre insu n’était plus que le même sketch qui se rejouait : Ils nous l’avaient déjà fait tant de fois, le coup de la surenchère victimaire.

Allahou Akbar. Et Nobody, du Gouvernement, ne pipa mot devant cette indécence indicible: Oser marcher au son de l’imprécation macabre. Celle qu’entendirent Sarah. Charb. Maurane. Myriam. Abel. Tous les autres. Celle que vomissent, les terroristes islamistes en assénant le coup fatal.

Ça n’était pas son affaire

Ça n’était pas son affaire. D’ailleurs regardez, le bol qu’il eut, le Président : Deux, trois jours à évoquer la chose dans ces entre-soi auxquels désormais nous étions habitués. Et puis hop. Une affaire chassant l’autre. Il n’eut même pas besoin de le dire, que Polanski et Finkielkraut ça n’était pas son affaire. Il n’eut pas à demander qu’on le laissât. Présider. Découvrir Les Misérables et encenser, bouleversé qu’il était, Ladj Ly, l’artiste qui allait traiter de connasse Zineb El Rhazoui et de fils de pute Éric Zemmour[2] : ça n’était pas son affaire et Bibi en avait déjà assez pris : Les Gilets qui se repointaient. Et ce 5 décembre. Et tous ces inconscients qui allaient défiler contre un texte dont ils ne savaient même pas la teneur : Ne lui rappelez pas tous ceux qui s’agrègent à cette date qui approche. Ne lui demandez plus la date du discours promis et chaque jour reporté, celui où Il jura qu’il serait clair. Son discours … sur la Laïcité.

Notre Président, empêtré qu’il était

Comment diable voulez-vous qu’il le fît, son discours, empêtré qu’il était, notre Président, dans ses accointances inquiétantes. Ses petits renoncements successifs. Ses promesses qui, à force de En même temps, devenaient irréconciliables. Cet Islam dont il voulait sceller la nature et ces listes communautaires desquelles il venait de dire la presque légitimité. La validité.

Lui auquel nous confiâmes les clés du pays. Lui qui ne fit pas mieux que ses prédécesseurs. Mal entouré. Mal conseillé qu’il était. Son image, il l’avait écornée, tout seul. A coups de formules malheureuses. A coup de clichés incompatibles avec la fonction.

Avec la fonction. Mais encore avec l’importance inédite de la situation.

Lui qui fut capable d’attirer une haine jamais vue à ce jour. Telle celle affichée au Puy-en-Velay où des manifestants scandaient des On veut te tuer ou Crève sur la route. Lui que des députés surnommaient Choupinet 1er et d’autres le jouvenceau[3]. Lui, roi des petits accommodements, qui provoquait une réelle colère. Lui qui, s’agissant de la question islamiste, fit pire que ses prédécesseurs.

L’impensable en plein Paris

Lui sous le règne duquel avait donc eu lieu l’impensable. Lui qui pourtant ne réagit point à l’ignominie qui se déroula le dimanche 10 novembre, jour de la manifestation contre l’islamophobie.

Ça n’est pas mon affaire, avait déclaré, sommé de réagir, après « l’affaire du voile », le Président d’un pays où furent assassinées des femmes parce qu’elles ne portaient pas ce voile, Lui, le Président d’un pays que les intellectuels musulmans regardaient avec nous se dé-faire, ces amis musulmans qui n’avaient eu de cesse que de nous prévenir. Eux qui savaient. Eux qui regardent aujourd’hui avec consternation ce pays où les islamistes du CCIF, de l’ex UOIF et autres associations fréro-salafistes avaient réussi peu à peu à propager et promouvoir la suprématie de l’islam politique. L’islam politique qui tua en France, signant chaque assassinat d’un Allahou Akbar. Ces mots aujourd’hui odieux à l’oreille, tant nous savons qu’ils sont ceux qu’entendirent, juste avant de mourir, leurs victimes.

Jour de deuil pour notre République

Ce fut donc, ce dimanche 10 novembre, un degré de forfaiture morale et civique rarement atteint. Un jour de deuil pour notre République. Piétinée qu’Elle était par cet attelage d’individus capables de s’accommoder sans problème du racisme, du sexisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie et du totalitarisme des islamistes, marchant aux côtés de ceux qui menaient la guerre à notre pays et à notre civilisation.

Invités qu’ils furent par le CCIF et Compagnie, la plateforme L.E.S Musulmans, les salafistes et autres identitaires qui s’acharnaient à faire de l’islam et de l’islamisme une même identité à revendiquer. De Taha Bouhafs à Marwan Muhammad en passant par Madjid Messaoudene, l’élu de Saint-Denis acquis aux thèses indigénistes, ils étaient tous là, Ghaleb Bencheick, ce modéré qui, à peine nommé président de la fondation Islam de France, avait organisé une conférence conjointe avec l’OCI, Rachid Eljay, l’ex-imam de Brest qui avait sommé en 2015 les enfants de ne pas écouter de musique … sous peine d’être changés en singes, voire en porcs.

Ça finissait par ressembler à une chanson de Bruel : Y avait Elias d’Imlazène, fondateur du site salafiste Islam & Info, qui recommanda un jour aux musulmans de retirer leurs enfants de l’école publique. Y avait Nabil Ennasri, animateur des Journées de retrait de l’école contre la théorie du genre en 2014. Y avait « du beau linge« , aurait dit Xavière.

Les nouvelles victimes

Sarah Cattan