L’ayatollah Ali Khamenei s’est exprimé aujourd’hui (mercredi) pour la première fois sur la chute du régime d’Assad.

Il a affirmé: ”Il ne fait aucun doute que ce qu’il s’est passé a été programmé dans le centre de commandement américain et israélien”. Cette déclaration est, notons-le, en contradiction totale avec la réalité puisque tout le monde a été surpris de la progression fulgurante des rebelles et la chute aussi rapide d’Assad, y compris les services de renseignements militaires israéliens.

Khamenei a accusé ”un Etat voisin de la Syrie”, faisant allusion à la Turquie d’avoir joué un rôle dans la chute du régime syrien mais insiste: ”Les principaux acteurs sont les Etats-Unis et Israël”.

L’ayatollah a martelé que ces évolutions n’affaiblissaient pas l’axe iranien: ”Ceux qui pensent que la faiblesse de la résistance conduirait à l’affaiblissement de l’Iran ne comprennent pas la signification de la résistance. L’Iran est fort et va encore se renforcer. Plus la résistance sera combattue, plus notre front s’élargira et comprendra toute la région. Il y en a qui essaie de conquérir des terres syriennes au nord et au sud, mais les Syriens les libéreront. L’Amérique essaie de s’imposer dans la région mais elle n’y parviendra pas. Le front de la résistance chassera les Américains de la région”.

Khamenei a déclaré que le Hezbollah avait porté ”un coup dur” à Israël après l’élimination de Nasrallah qui l’avait contraint à accepter un cessez-le-feu.