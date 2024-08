Alex Danzig, 75 ans, du kibboutz Nir Oz, est le 6e otage dont la dépouille a été rapatriée cette nuit (lundi à mardi) par Tsahal et le Shabak depuis un tunnel de Khan Younès.

Alex, z’l, était père de 4 enfants et grand-père de 12 petits-enfants. Il avait consacré sa vie à la transmission de la Shoah et aux relations entre les Polonais et les Juifs. Il aimait aussi travailler la terre: ”Alex faisait le lien entre différents mondes: celui de l’esprit et du livre d’une part et celui de la terre et des champs d’autre part, celui d’Israël et de la Pologne et celui de la Shoah et de la renaissance”, a écrit le kibboutz Nir Oz en hommage à Alex Danzig.

Au total, Tsahal a rapatrié les dépouilles de 6 otages lors d’une opération dans un tunnel de Khan Younès au sud de la Bande de Gaza: Avraham Munder, Nadav Popplewell, Yagev Buchstav, Haïm Perry, Yoram Metzger et Alex Danzig. Que leur souvenir soit béni.