21h42: l’alerte Tseva Adom qui a retenti à Sederot a provoqué une panique et un mouvement de foule lors du Festival Live Sederot qui se déroule actuellement. Plusieurs personnes sont en état de choc.

Vidéos:

ככה"נ 2 יירוטים, נפילה בשטח פתוח בשער הנגב. לא דווח על נפגעים. פסטיבל לייב שדרות הסתיים מוקדם מהזמן בשל שיגור הרקטות לעיר, מספר נפגעי חרדה. אין נפילות בעיר ולא ידוע על נפגעים בגוף pic.twitter.com/yd2FccN3jw — אלי שלזינגר Eli Shlezinger (@EliShlezinger) August 25, 2019

21h37: en raison de la situation sécuritaire au nord et au sud du pays, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a convoqué une réunion spéciale du cabinet politico-sécuritaire pour lundi matin.

21h33: le porte-parole de Tsahal fait état de trois tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, dont deux ont été interceptées par le système Dôme de Fer. Une autre roquette s’est abattue sur une route de la zone de bordure sans faire de victime.

21h10: les sirènes d’alerte Tseva Adom ont une nouvelle fois retenti dans le sud du pays, plus précisément dans les localités d’Ibim, Sederot, Or Haner, Erez, Nir Am et Institut Sapir.

Des explosions ont été entendues.

Photo Illustration