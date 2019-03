02h36: le ministre Naftali Benett demande encore une fois au Premier minmistre la convocation urgente du cabinet de sécurité: « Comme je l’ai dit encore hier, la faiblesse montrée par Israël a renforcé le toupet du Hamas et du Jihad, qui ont tiré cinq roquettes en direction du territoire israélien. J’appelle le Premier ministre à réunir sans délai le cabinet de sécurité afin de changer les règles du jeu. Nous devons vaincre le Hamas. Comme ministre de la Défense, je mènerai une politique de victoire et non de capitulation ».

02h30: Tsahal a effectué des représailles après les tirs de cinq roquettes. Selon Tsahal, des tanks ont détruit plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza.

01h15: Après ces journées qui se sont passées de manière relativement calme, les sirènes d’alerte Tseva Adom ont retenti samedi soir tard dans la région Eshkol. Plusieurs explosions ont ensuite été entendues. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que cinq roquettes ont été tirées et se sont abattues dans des zones inhabitées.

Depuis Gaza, le Jihad Islamique a revendiqué ces tirs en les présentant comme « une vengeance après le massacre de civils ».

Ces nouveaux tirs apporteront de l’eau au moulin de ceux qui dénoncent l’accord d’accalmie en préparation avec les organisations terroristes de Gaza.

