21:57: des sources en provenance de Gaza annoncent de fortes explosions dans le sud de la bande de Gaza, près de Khan Yunes.

21:07: le porte-parole de Tsahal annonce qu’une roquette s’est abattue dans la région Eshkol, sans faire de victimes ni dégâts.

21:06:Les sirènes d’alerte Tseav Adom ont à nouveau retenti samedi soir dans les région Eshkol et Shaar Hanéguev. Un peu plus tôt un obus de mortier s’était abattu et avait explosé dans un terrain vague près d’un kibboutz de la région.