Découvrez Rephael et sa famille spéciale !

Le soir du Seder. Une soirée si familiale, si pleine d’émotion et d’élévation. Le papa assis en bout de table, à ses cotés tous les membres de la famille vêtus de leurs plus beaux vêtements.

Cette description n’est pas vraie pour Rephael. Rephael, un merveilleux jeune homme trisomique, n’a pas de famille et pas de table du seder chez les parents. Sa vie est pleine d’aventures et de difficultés, et l’année qui vient de s’écouler n’a fait qu’en ajouter : maladie, confinement, peurs, inquiétudes. Il n’a pas de maman chez qui venir pleurer, partager, se faire consoler et encourager.

Rephael n’a pas de famille biologique mais il fait partie de la grande famille que forme Alei Siach. Créé il y a plus de trente ans, cet organisme encadre des adultes avec un handicap. C’est le Rav Perkal qui a retroussé ses manches puis s’est donné corps et âme pour le mettre en place. Il a lui-même eu le mérite – comme il aime le dire – d’avoir une fille atteinte d’un autisme profond, il y a 42 ans. Malheureusement, à cette époque, les gens étaient gênés de sortir avec leur enfant spécial. Rav Perkal et sa femme décidèrent que, contrairement à ce qui était normal à l’époque, ils ne la cacheraient pas, et lui offriraient le droit de sortir, ainsi que les outils pour s’épanouir au maximum. Malgré les réactions vexantes de l’entourage, malgré les enfants qui s’enfuyaient du parc en la voyant arriver, ils ne se découragèrent pas. Ils firent tout pour lui assurer bonheur et épanouissement, mais aussi pour faire évoluer les mentalités.

Quand Rivka grandit, ses parents comprirent qu’il lui fallait un environnement adapté. Ils décidèrent d’ouvrir un appartement pour jeunes filles. Très vite, ils reçurent des demandes de toutes parts. Et c’est ainsi que naquit l’organisme Alei Siach.

La question du travail se fit bientôt sentir, et le Rav Perkal décida d’ouvrir un centre pour l’emploi de personnes nécessitant un encadrement ou un suivi de leur travail. Puis se présenta la demande de familles dont les enfants habitaient à la maison, mais avaient besoin de souffler pendant quelques jours ou semaines. En réponse, Rav Perkal ouvrit des appartements d’urgence : des enfants ou adultes y sont accueillis par des équipes dévouées, quand le besoin se fait sentir. En été, les familles qui veulent offrir des vacances de rêve à leur enfant spécial, tout en étant disponibles pour le reste de la famille, l’envoient à la colonie d’Alei Siach.

En fonction des besoins qui se présentent, les services d’Alei Siach s’élargissent. Ainsi, un département a été ouvert pour des couples spéciaux ! Une quinzaine de couples bénéficient des services de l’association : ils habitent dans des appartements d’Alei Siach, et sont encadrés par des équipes professionnelles pour tous les domaines de la vie.

Aujourd’hui, Alei Siach contient : 75 appartements (pour groupes d’hommes, de femmes et pour des couples), 4 centres pour l’emploi, un service d’hébergement pour périodes courtes, une colonie de vacances. Plusieurs familles françaises et francophones, profitent de nos services, et nous faisons le maximum pour aider les enfants français à s’intégrer dans les appartements et le travail.

Associez-vous à notre émouvant Seder, et vous participerez à la joie de la fête de Rephael et ses amis, qui pourront fêter Pessa’h avec leur famille, la famille Alei Siach.

Je participe ! https://secure.cardcom.solutions/e/xWli

Ma participation : un set pour le seder : 58 shekels

Ma participation : entrée à une attraction pendant ‘hol hamoed : 120 shekels

Ma participation : un set de vêtements pour la fête : 390 shekels

Pour mieux connaitre notre action : aleisiach.org

https://he-il.facebook.com/aleisiachjerusalem

instagram https://www.instagram.com/aleisiach/

Pour prendre contact en francais : fridi.z@alei-siach.org.il

