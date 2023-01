Dans la famille Hadid, je demande la grande soeur. Alana Hadid, la demi-soeur des mannequins Bella et Gigi Hadid, a déclaré sa flamme à la »Palestine » dans un live sur Instagram.

Alana est la fille aînée de l’homme d’affaires jordano-américain, né à Nazareth en 1948, Mohamed Hadid et de Mary Butler. Ses demi-soeurs sont connues pour leurs sorties publiques anti-israéliennes.

Dans une séance de questions/réponses avec ses followers, qui sont au nombre de 399000, Alana Hadid, qui est née et vit aux Etats-Unis, a répondu à la question de l’un d’entre eux: »Aimez-vous la Palestine? ».

Elle a répondu, sans hésiter: »J’aime la Palestine plus que je ne pourrai jamais l’exprimer sur Instagram. Je suis impatiente qu’arrive le jour où je pourrai y vivre et où nous aurons tous le mérite de retourner sur la terre de nos pères ».

Et elle a ajouté: »Je suis impatiente de retourner sur la terre où mes racines sont plantées. Oui, j’aime la Palestine, je me sens proche d’elle et de notre droit au retour vers elle, pour la Palestine libre », avant de signer »Free Palestine ».